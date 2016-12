DURANTE A CHUVA Condutor de carro morre ao bater

de frente com carreta em rodovia Chovia nas estradas do Estado no momento de todas as colisões

Mais um acidente de trânsito, ocorrido em rodovia, durante a chuva de ontem, terminou com morte. Por volta das 18h25min, Edeilson Arnaldo de Almeida, 39 anos, perdeu a vida ao bater o Uno que dirigia de frente com carreta. O fato aconteceu no quilômetro 350 da BR-163, próximo à ponte seca entre as cidades de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

Pouco tempo antes, entre o fim da tarde e início da noite, cinco pessoas morreram também em consequência de colisões. Fato em comum entre elas é que a chuva pode ter colaborado para os acidentes. No entanto, apenas apuração policial é que vai determinar as reais causas. Quatro pessoas morreram na MS-162, próximo de Maracaju, e outra na BR-163, em Campo Grande.

No último acidente, de acordo com Boletim de Ocorrência, motorista da carreta declarou que seguia no sentido a Nova Alvorada do Sul quando foi surpreendido pelo Uno, que era dirigido por Adeilson na pista contrária.

O motorista declarou, ainda, que não teve tempo de evitar a batida e só estabilizou a carreta cerca de 350 metros depois do ponto do impacto. O homem garantiu que seguia a 75 quilômetros por hora.

Com a violência do impacto, o Uno ficou destruído e Adeilson morreu na hora. A carreta envolvida na colisão transportava 43 mil litros de álcool hidratado. O motorista contou que havia carregado na usina de Fátima do Sul e seguia para Guarulhos, em São Paulo.

Por causa da batida, parte da frente da carreta também ficou bastante danificada. Inquérito policial foi aberto na delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante para investigar o acidente.