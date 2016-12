MS-162 Acidente entre carro e caminhão deixa quatro mortos em rodovia Vítimas estavam em Uno, que rodou na pista e bateu no caminhão

Quatro pessoas morreram em acidente entre um caminhão e um carro de passeio, na tarde de hoje, na MS-162, próximo a Maracaju. Chovia no momento do acidente.

De acordo com o site Maracaju Speed, condutor do caminhão, de 40 anos, seguia sentido Sidrolândia a Maracaju quando o condutor de um Fiat Uno, que seguia no sentido contrário, perdeu o controle da direção do veículo, que rodou na pista e bateu de frente no caminhão.

Com o impacto, Ivon Pereira de Lima, de 46 anos, que era passageiro do Uno, foi arremessado pra fora do veículo. Outras vítimas que estavam no carro foram identificadas como Evanilda Pereira de Lima, 66 anos, Nayla Thays Santos de Lima Matricardi, 22 anos. Condutora ainda não foi identificada.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram antes da chegada dos socorristas.

Polícia Militar foi ao local controlar o trânsito e perícia foi feita para apurar as circunstâncias do acidente.