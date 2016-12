COLISÃO VIOLENTA Seminarista morre em acidente

entre caminhonete e carreta Outras duas pessoas ficaram feridas na batida, que aconteceu na BR-163

Seminarista que era passageiro de caminhonete Nissan Frontier, de Campo Grande, morreu na tarde de hoje na BR-163. Ainda não há identificação da vítima. O acidente aconteceu por volta das 17h nas proximidades de rotatória que existe na rodovia, já na saída da Capital para Cuiabá.

No utilitário ainda estavam o motorista e mais uma pessoa. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. Não foi divulgado o quadro de saúde dessas pessoas, que também seriam seminaristas. A reportagem apurou que os três vinham para a Capital para um evento.

O outro veículo envolvido na batida foi uma carreta, que era dirigida por Paulo Sérgio Costalonga, de 54 anos. Ele não sofreu ferimentos.

O motorista relatou que seguia sentido Campo Grande-Cuiabá e em trecho de descida a Frontier, de repente, invadiu a pista contrária. O caminhoneiro foi para o acostamento, mas o outro veículo atingiu a lateral da carreta. O teto da caminhonete foi arrancado com a colisão. Câmera que está instalada na rodovia teria gravado a cena.

"A caminhonete ia bater de frente. Controlei e joguei para o acostamento. Aí a carreta ia tombar. Infelizmente uma pessoa morreu. Estou tremendo.Isso é a primeira vez que me acontece", contou Costalonga, que está transportando caixas para Rondonópolis (MT).

A vítima que morreu na batida estaria sentada no banco traseiro da Frontier, de placas OOR-3334.

O trecho da rodovia está interditado e há o sistema pare-siga. Há congestionamento nos dois sentidos da pista. O Corpo de Bombeiros ainda está no local com duas viaturas, há ainda uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e outra da concessionária CCR MSVia.

RESGATE

Os Bombeiros relataram que quando chegaram no local do acidente, um dos passageiros da caminhonete estava do lado de fora do veículo atordoado. O motorista precisou ser socorrido com múltiplas fraturas no corpo.

*Matéria editada às 18h22 para acréscimo de informações.