CASO DE POLÍCIA Motorista de Uber está desaparecido

a mais de 24 horas e buscas continuam Em último contato com a esposa, Humberto de Souza disse que ainda estava trabalhando

Humberto de Souza Júnior, de 37 anos, continua desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (02), após trabalhar como motorista autônomo da Uber em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela esposa de Humberto, ele saiu para trabalhar às 21h de quinta-feira e não voltou mais. O último contato da vítima com a esposa foi à 01h23, por mensagem, onde ele dizia que ainda estava trabalhando.

A esposa tentou entrar em contato com a empresa para saber alguma informação do paradeiro do marido, mas não obteve nenhuma informação.

À reportagem do Portal Correio do Estado, a esposa informou que a família esta realizando buscas pela cidade e mobilizando pessoas via redes sociais, mas que até agora não tiveram nenhuma informação de Humberto.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH) de Campo Grande e as investigações continuam.