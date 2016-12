INVESTIGAÇÃO Motorista de Uber desaparece de madrugada e esposa se desespera Casal trocou mensagens antes dele parar de responder

Uma mulher, de 35 anos, procurou a delegacia depois de perder o contato com o marido, de 37 anos, na madrugada de hoje, em Campo Grande. O homem estava trabalhando como motorista da Uber, quando parou de responder as mensagens da mulher e não atendeu às suas ligações.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher chegou a receber mensagens dele dizendo que estava a caminho de casa, por volta das 23h de ontem (1º) e, pela madrugada, a mulher recebeu mensagem de que ele ainda estava trabalhando.

Ela encaminhou mensagem para ele perguntando se ele iria trabalhar por toda a madrugada, mas a partir daí, ele não a respondeu mais. Ao ligar, ele também não atendeu.

Preocupada com o sumiço, ela seguiu para Polícia Civil e relatou também que tentou contato com a empresa para saber em qual horário o marido havia recebido o último cliente, mas não foi informada. O motorista não tem inimigos e não é usuário de drogas. Caso será investigado pela 6ª DP.

A reportagem do Portal Correio do Estado entrou em contato com a esposa da vítima para mais esclarecimentos, mas não foi atendida.