CAMPO GRANDE Garoto violentado com mangueira perde parte do intestino e continua grave Dois homens apontados como autores foram interrogados por policiais

O adolescente violentado em lava a jato de Campo Grande, na sexta-feira (3), continua internado em estado grade. O garoto, de 17 anos, teve mangueira de alta pressão introduzida no ânus e passou por cirurgia para retirar parte do intestino grosso que foi perfurada. O ato de violência aconteceu no estabelecimento de lavagem de veículos, no Jardim Morumbi, e teria sido praticado por funcionário e dono do local.

De acordo com primo do adolescente que falou sobre o caso com a reportagem, o garoto era empregado no lava a jato há pouco mais de um mês. No dia do fato, ele, o patrão e o colega recém tinham lanchado. No momento em que foram lavar carro, o garoto teria sido segurado pelas costas, despido e violentado com a mangueira no ânus.

Um dos agressores socorreu a vítima que, inicialmente, foi levada para posto de saúde e, depois, precisou ser transferida à Santa Casa. “Ele me contou que desmaiou de tanta dor. Foi socorrido por um dos homens que praticou o ato e levado para o posto de saúde do bairro, e de lá já foi entubado e encaminhado direto para a Santa Casa. O médico disse que se tivesse demorado mais um pouco para socorrer, ele tinha morrido”, contou o primo.

Adolescente deu entrada na Santa Casa por volta das 10h de sexta-feira e encaminhado direto ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Conforme assessoria de comunicação do hospital, no mesmo dia o paciente fez cirurgia e teve parte do intestino grosso arrancada. Na manhã de hoje, o estado de saúde dele era estável, porém ainda considerado grave.

Os dois envolvidos na prática de violência foram interrogados e liberados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga como lesão corporal e será investigado na Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), que não havia recebido o procedimento até o fim da manhã de hoje.