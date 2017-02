POLÍCIA INVESTIGA Adolescente vai parar em hospital depois de ser violentado em lava jato Patrão e funcionário colocaram mangueira de alta pressão no ânus da vítima

Adolescente de 17 anos desmaiou e foi socorrido em estado grave após ser violentado dentro de um lava jato, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, na sexta-feira (03). Conforme o primo da vítima, um funcionário e o dono do estabelecimento teriam tirado a calçada e colocado uma mangueira de alta pressão no ânus do rapaz.

Ao Portal Correio do Estado familiar do jovem relatou que, na sexta-feira pela manhã, os três saíram para comprar pão com mortadela, comeram, e na hora de lavar o carro, o patrão e o funcionário agarraram o jovem pelas costas, tiraram a roupa e colocaram mangueira no ânus dele.

“Ele me contou que desmaiou de tanta dor. Foi socorrido por um dos homens que praticou o ato e levado para o posto de saúde do bairro, e de lá já foi entubado e encaminhado direto para a Santa Casa. O médico disse que se tivesse demorado mais um pouco para socorrer, ele tinha morrido”, contou o primo.

Adolescente deu entrada na Santa Casa por volta das 10h de sexta-feira e encaminhado direto ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Conforme assessoria de comunicação da unidade hospitalar, a vítima colocou dreno na região do tórax e ontem foi levada para a enfermaria, onde segue consciente. “Ele fala pouca coisa e reclama de muita dor”, relatou o primo.

Os dois funcionários do lava jato, onde a vítima trabalhava há três meses, foram ouvidos pela polícia. Um joga a culpa para o outro, negam o fato e seguem foragidos, conforme relatou o parente do jovem. “Um deles segurou meu primo, tirou a roupa dele na força e o outro colocou a mangueira nele. Os dois tem culpa, e ainda dizem que não fizeram nada demais”, enfatizou.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga e será investigado.