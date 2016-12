ESTABELECIMENTO PENAL Com medo de ser assassinado,

preso tenta fuga da Máxima Plano foi frustrado depois de telefonema anônimo

Fuga foi frustrada por agentes penitenciários, na noite de ontem, no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Dois presos foram flagrados já com estrutura montada para sair e um deles confessou que articulou o plano porque se sentia inseguro e estava com medo de ser assassinado.

Agentes souberam da tentativa de fuga por meio de telefonema anônimo. A informação era que dois presos tinham sido vistos andando atrás do pavilhão I.

Ao verificar a denúncia, agentes encontraram os dois presidiários dentro de cela disciplinar, porém grades estavam serradas e havia com eles corda artesanal.

Em princípio, os dois negaram que quisessem fugir, mas, depois, um deles admitiu que queria sair da unidade prisional porque se sentia inseguro e se ficasse iria morrer.

Ainda conforme declaração, o preso já solicitou transferência, mas ainda não obteve resposta. O caso está sob investigação.

3º CASO

Em quatro dias, este foi o terceiro caso de tentativa de fuga de estabelecimentos penais da Capital. No dia 7, rapaz foi preso tentando resgatar presidiário e dois dias depois plano para fuga em massa foi descoberto. Os dois casos aconteceram no semiaberto da Gameleira, mas os presidiários estavam em celas disciplinares, impedidos de usufruir do regime.