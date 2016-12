NA CARA DE PAU Rapaz tenta resgatar preso e alega

ter sido contratato por R$ 200 Episódio aconteceu na madrugada de hoje, em Campo Grande

Tentativa de resgate a preso foi flagrada por agentes penitenciários, na madrugada de hoje, no presídio de regime semiaberto Gameleira, que fica à margem da BR-262, em Campo Grande. Rapaz, de 23 anos, foi detido ao ser visto por imagens de monitoramento e alegou que havia sido contratado por R$ 200 para dar liberdade a um dos detentos.

De acordo com Boletim de Ocorrência, por volta das 4h30min, agente viu o rapaz pelo sistema de imagens, já dentro do estabelecimento penal com ferramenta chamada de ''pé de cabra'' em mãos, tentando arrombar cadeado de grade que dá acesso às celas disciplinares.

Surpreendido, o rapaz alegou que havia sido contratado por mulher, moradora do Bairro Nova Lima, para libertar preso de codinome ''Marcola''. Pelo resgate, ele disse que receberia a quantia de R$ 200. Em contato na delegacia plantonista da Vila Piratininga, onde o caso foi registrado, investigador disse que a suspeita é que o rapaz sofra de transtornos mentais. Ainda assim, ele permanece preso.