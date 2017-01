CAMPO GRANDE Adolescente de 16 anos que confessou

ter matado em tabacaria é liberado Caso aconteceu na madrugada de ontem, no Estrela Dalva

Adolescente, de 16 anos, apresentou-se à polícia e confessou ter assassinado Luciano Miguel de Jesus, 20 anos, e ferido outro jovem da mesma idade, na madrugada dessa quinta-feira (19), em tabacaria, localizada na Avenida Senhor do Bonfim, no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Apuração dos atos infracionais de homicídio e tentativa de homicídio cometidos pelo garoto é feita pela delegada Aline Sinnot, da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij). Fora do prazo de flagrante, o adolescente infrator apresentou-se ontem, foi interrogado e liberado.

Conforme a delegada, o garoto declarou que estava no estabelecimento quando Luciano e o amigo que sobreviveu teriam feito menção de atirar. Porém, o dono da tabacaria relatou que o autor dos disparos chegou atirando. “Há pontos divergentes que são investigados. Por enquanto, temos a versão do autor, mas outras pessoas deverão ser ouvidas nos próximos dias”, citou Aline Sinnot.

Luciano foi atingido pelas costas com dois tiros - um na nuca e outro no ombro esquerdo, e morreu no local. A polícia suspeita que ele tenha sido baleado ao tentar correr. A outra vítima foi ferida também com dois disparos, no abdômen. Segundo a assessoria de comunicação da Santa Casa, o jovem passou por cirurgia e está estável.

O adolescente justificou, ainda, que rixa teria motivado o crime. A arma usada para matar Luciano e ferir o outro rapaz – revólver calibre 38, foi entregue à autoridade policial.