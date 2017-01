20 ANOS Atirador invade tabacaria, mata jovem pelas costas e fere outro na Capital Luciano foi atingido por dois disparos e morreu no local

Tabacaria, localizada na Avenida Senhor do Bonfim, no Bairro Estrela Dalva, em Campo Grande, foi cenário de violência no começo da madrugada de hoje. Atirador invadiu o estabelecimento, executou Luciano Miguel de Jesus, 20 anos, e feriu jovem da mesma idade.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, dono da tabacaria contou para policiais que desconhecido invadiu o local, por volta da 0h30min, sacou arma de fogo e atirou contra as duas vítimas.

Luciano foi atingido pelas costas com dois tiros, sendo um deles na nuca e outro no ombro esquerdo. O rapaz morreu ainda no local. Outro jovem foi ferido também com dois disparos, no abdômen. Ele foi socorrido por bombeiros e levado à Santa Casa. Após o crime, o autor fugiu.

Conforme informações da polícia, Luciano tinha única passagem por perturbação do sossego. Já o sobrevivente, tem histórico em crimes como: violência doméstica, furto, roubo, lesão corporal, desobediência e tráfico.

Polícia deve investigar se apenas uma das vítimas era alvo do atirador ou ambas. Motivação também é apurada. Inquérito policial que foi aberto na delegacia plantonista do Centro será encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH).