Apresentador Silvio Santos se surpreende com

ex-namoradas de Luciano Huck

Silvio Santos protagonizou uma “saia justa” no domingo (17) durante o Programa Silvio Santos. No quadro “Jogo das 3 Pistas”, o apresentador pareceu surpreso ao conhecer os antigos relacionamentos amorosos de Luciano Huck. O dono do SBT citou o currículo de ex-namoradas do famoso para Érica Reis, que comanda o Leitura Dinâmica, da RedeTV!, e Carol Santos, do Master Game.

A primeira dica para as convidadas foi “namorou a Eliana”. Érica escolheu citar seu atual namorado, o cozinheiro Edu Guedes. “Não sei, ela já namorou tantos!“, disparou Silvio sobre a apresentadora do SBT. Ao se deparar com a segunda dica, ele não conseguiu esconder a perplexidade: “Namorou a Eliana e a Ivete Sangalo com aquela cara? Não é possível. Ivete Sangalo é muita areia pro caminhão dele“, opinou.

Como Érica e Carol ainda não tinham matado a charada, Silvio precisou dar a terceira e última pista: “A Angélica também? Ele namorou tudo isso? Luciano Huck só tem nariz!“, disparou. Os relacionamento de Huck com Eliana e Ivete aconteceram antes de Angélica, com quem é casado desde 2004 e tem três filhos: Joaquim, de 12 anos, Benício, de 10, e Eva, de 5 anos de idade.