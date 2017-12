2018 e 2019 Rock in Rio confirma Anitta nas edições

de Portugal e do Brasil

O Rock in Rio confirmou nesta sexta-feira (15) shows de Anitta nas edições de Lisboa, em 2018, e do Rio, em 2019.

A cantora já havia se manifestado sobre o convite para participar do festival em Portugal, sob a condição de fazer uma apresentação "mais pop", e disse que participaria caso pudesse fazer um "show autêntico" como todos os outros artistas.

"Sim o convite foi feito. A mudança da essência do show para que ele fosse mais pop foi um pedido. Mas não me sentiria confortável em renegar minha essência e maquiar o ritmo que me fez chegar onde estou", disse a cantora em entrevista a revista "Quem".

"Também acho que não seria justo com meu público e com a série de pessoas que dependem do funk com o qual me comprometi a levantar a bandeira e ajudar a crescer da maneira que o mesmo fez comigo", completou.

A cantora se apresenta em Lisboa no dia 24 de junho, na mesma noite do cantor havaiano Bruno Mars.

A confirmação vem após polêmicas envolvendo Anitta e o criador do festival, Roberto Medina, acusado de ter preconceito com o funk.

"Não tenho afinidade com a música dela, não achei que encaixava, mas ela está indo para um caminho pop que a aproxima mais do Rock in Rio, como a própria Ivete [Sangalo] entrou nesse caminho. Não tenho nada contra, estou conversando com ela. Almocei com ela outro dia e fiquei impressionado. Ela é uma empresária, tem uma visão de marketing", disse o empresário à reportagem.

Medina também afirmou estar "trabalhando em uma ideia de fabricar uma favela" dentro do próximo festival.

"Colorida, mais bonita, mais romântica, para ter a música da favela, fazer uma seleção [de artistas] nelas, empolgar o pessoal de lá. Trazer os botequins também", disse.