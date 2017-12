mais dinheiro Quina acumula e pode pagar

R$ 2,2 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4557 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (15) em Bragança Paulista (SP).

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2,2 milhões. As dezenas sorteadas são: 07, 11, 49, 50 e 78. Veja o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 78 apostas ganhadoras, R$ 5.209,31

Terno - 3 números acertados - 5.339 apostas ganhadoras, R$ 114,44

Duque - 2 números acertados - 133.328 apostas ganhadoras, R$ 2,52

LOTOFÁCIL

Uma aposta de Duque de Caxias (RJ) acertou as 15 dezenas do concurso 1599 da Lotofácil e vai levar o prêmio de R$ 1,7 milhão. As dezenas sorteadas são: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23 e 25. Confira o rateio:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.997.372,26

14 acertos - 362 apostas ganhadoras, R$ 1.697,72

13 acertos - 15.774 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 208.269 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1.086.719 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 1823 da Lotomania: 03, 08, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 42, 54, 69, 71, 76, 78, 82, 84, 88, 89, 94 e 98. Veja o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 55.688,97

18 acertos - 94 apostas ganhadoras, R$ 1.481,09

17 acertos - 850 apostas ganhadoras, R$ 163,79

16 acertos - 5.414 apostas ganhadoras, R$ 25,71

15 acertos - 23.973 apostas ganhadoras, R$ 5,80

0 acertos - Não houve acertador