Propaganda negativa Quarta temporada de The Ranch vai

ao ar depois de acusações a protagonista

Por KREITLON PEREIRA, VIA STREAMING

Em meio a acusações e polêmicas, “The Ranch” terá disponível sua quarta temporada na Netflix a partir do dia 15 de dezembro.

A série foi recentemente alvo dos noticiários após um dos protagonistas – Danny Masterson, que interpreta o personagem Rooster – ter sido acusado de assédio sexual e estupro, que culminaram em sua demissão.

A série fala sobre a vida de Colt (Ashton Kutcher), que volta à fazenda da família após uma tentativa fracassada de se tornar um jogador profissional de futebol americano.

O protagonista passa a assumir o comando dos negócios do pai, com quem não falava há quinze anos. Ao longo dos episódios, Colt vai aprendendo a lidar com novas responsabilidades e a conviver em família. O clima na produção anda tão azedo que sequer foi liberado um trailer da quarta temporada.