Cabeças feitas Polêmico projeto da CIA nos anos 50 inspirou 'Wormwood', que estreia sexta

Por KREITLON PEREIRA, VIA STREAMING

Na época da Guerra Fria, o cientista Frank Olson (Peter Sarsgaad), envolvido em um programa secreto da CIA, morre de forma misteriosa.

Buscando saber o que realmente aconteceu com seu pai, um homem irá descobrir atrocidades cometidas e acobertadas pelo governo norte-americano.

Em uma mistura de documentário e ficção, Errol Morris, o aclamado diretor de “A Tênua Linha da Morte” dá vida à nova produção de seis capítulos da Netflix, “Wormwood”, que será lançada no dia 15 de dezembro.

O termos “wormwood” se refere a uma planta ornamental usada como ingrediente do absinto, uma bebida de elevado teor alcoólico que durante muito tempo foi retratada como alucinógena e perigosamente viciante.

A história da série se centra no polêmico MK-Ultra, um projeto verídico desenvolvido pela CIA que começou na década de 50. Apesar de muitas informações continuarem em segredo, foram descobertos diversos experimentos em civis, geralmente sem conhecimento ou consentimento dos próprios, que envolviam grandes doses de LSD, anfetaminas e mescalina.

Além disso, também eram utilizadas práticas como terapias de choque e hipnose. Ou seja, era um plano que incluía experimentos químicos alucinógenos e controle da mente.

O elenco conta com grandes nomes, como Peter Sarsgaad, indicado ao Globo de Ouro por seu papel em “Shattered Glass”, e Jimmi Simpson, famoso por suas participações em séries de sucesso como “Black Mirror” e “House of Cards”. Nos Estados Unidos, as críticas mostraram-se muito positivas e apontam mais um sucesso para o catálogo de séries e filmes originais da Netflix.