elenco garantido Nicole Kidman confirma volta

de 'Big Little Lies', sob nova direção

Exibida pela HBO, a aclamada série "Big Little Lies" irá ganhar uma segunda temporada. A informação é da "Entertainment Weekly".

Parte da equipe permanece a mesma, com as atrizes Nicole Kidman e Reese Witherspoon como produtoras e protagonistas do programa e David E. Keller como roteirista e produtor. Segundo a HBO, parte do elenco da primeira temporada -que também incluiu nomes como Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz e Alexander Skarsgaard- também deve retornar.

Há, contudo, uma grande mudança na equipe: apesar dos elogios recebidos, o diretor Jean-Marc Vallée ("Clube de Compras Dallas"), responsável por todos os sete episódios da primeira temporada, será substituído por Andrea Arnold ("Transparent").

Vencedora do Emmy por sua interpretação, a própria Nicole Kidman confirmou o segundo ano da série em comunicado: "Isto é inspirado pela grande resposta do público ao redor do mundo, disse a atriz, completando que a série está "agora nas mãos da visionária Andrea Arnold."

A trama da primeira temporada foi baseada no livro de mesmo nome de Liane Moriarty. A versão para a telinha traz um mistério de assassinato com protagonistas da alta sociedade californiana. Além do tema principal, assuntos como abuso contra a mulher, adultério, estupro e rivalidade feminina são abordados. A produção foi um dos principais destaques na última cerimônia do Emmy, com oito estatuetas.