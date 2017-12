em janeiro Mr. Catra é diagnosticado com

câncer no estômago e será operado

O funkeiro Mr. Catra, 49, confirmou nesta terça-feira (12) que está com câncer no estômago e será operado em janeiro.

"Tenho um câncer no estômago. Isso foi no início do ano. Estou me tratando. Mas, infelizmente, me debilitou bastante durante o tratamento. Então, resolvi fazer os poucos shows que tem aí e dar um tempo para cuidar da saúde, porque a bateria de shows é muito grande", disse o cantor.

No dia 5 de dezembro, Catra foi internado às pressas com problemas digestivos. "Estou doente, estou me tratando. Queria inclusive pedir desculpa aos meus fãs porque eu vou precisarparar minha agenda. Preciso me tratar, vou operar em janeiro. Mas, graças a Deus, está tudo bem."

"É meio triste, mas esse verão não vai ser igual aos outros. Não vou poder participar de tantas festas como nos outros anos. Mas para tranquilizar todos os meus fãs, papai não vai deixar eles órfãos. Estou me tratando, condição totalmente favorável, e bola pra frente."