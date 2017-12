PRÊMIO ACUMULADO Com prêmio acumulado, Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões neste sábado Sorteio será em Teixeira de Freitas, na Bahia

A Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões hoje (9). Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio do concurso número 1.995 em Teixeira de Freitas, na Bahia, às 20h (horário de Brasília).

Ninguém acertou as seis dezenas do último sorteio, realizado na quarta-feira (6), em Teixeira de Freitas (BA), assim, o prêmio acumulou. Os números sorteados no concurso 1.994 foram: 02 - 05 - 12 - 32 - 40 - 44.

Hoje, as apostas podem ser feitas até as 18h, em qualquer lotérica do país, e custam a partir de R$ 3,5. Quantos mais números, maior o preço.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.