LITERATURA REGIONAL Literatura e teatro regional são destaques na 3º Feira de Bonito Evento contará com lançamento de livros, apresentações teatrais e shows musicais

Termina amanhã (10), a 3ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB) que reúne oficinas, palestras, debates e lançamentos de livros publicados por escritores sul-mato-grossenses. O evento começou no dia 6 de dezembro e homenageou duas importantes escritoras: a professora Maria da Glória Sá Rosa e Clarice Lispector.

Organizado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), o tema deste ano foi 'Literatura - A reinvenção da realidade'. A programação será diversificada com ofertamento de: sete oficinas, nove mesas de discussão, lançamento de livros, sessões de autógrafos, apresentações musicais e de teatro.

PIONEIRA NO EVENTO

A jornalista e escritora, Juliana Feliz, participou da 1ª edição do FLIB em 2015 para apresentar o livro biográfico "O sapateiro descalço" e, retornou este ano para falar do romance ficcional que será lançado em 2018. "Dessa vez participei do espaço 'Dedo de Prosa' falando sobre o processo criativo do romance que estou escrevendo chamado "As cinzas da Altivez", o qual devo lançar ano que vem", antecipa.

Em outubro, a escritora concluiu a produção de uma obra comemorativa , na qual fez um apanhado dos momentos mais importantes do sindicato patronal de Mato Grosso do Sul. "O livro 'Celeiro de Fartura' contou a trajetória de 40 anos do Sistema Famasul e foi um trabalho muito gratificante e desafiador".

Na avaliação de Juliana, a edição 2017 da FLIB foi muito boa, principalmente por valorizar os escritores e artistas regionais. "Acredito que a tendência é crescer cada vez mais, já que oferece muita informação e a oportunidade de trocar experiências entre os participantes. Na mesa que participei, por exemplo, a Lucilene Machado falou sobre Clarice Lispector e o Paulo Simões mostrou o trabalho que reuniu um pouco da sua obra poética ", conclui.

HOMENAGEADAS

A FLIB 2017 vai homenagear as escritoras Clarice Lispector, pela grandiosidade de sua obra para a literatura brasileira, e a professora e escritora de Mato Grosso do Sul, Maria da Glória Sá Rosa, que soube transmitir suas necessidades de leitora para muitas gerações sul-mato-grossenses.