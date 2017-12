hotel no Rio Karol Conka deu soco na cara de

estrangeiro que assediou mulheres

Karol Conka deu soco na cara de hóspede estrangeiro de um hotel, no Rio de Janeiro (RJ), nesta segunda-feira (11). Segundo ela, o ato foi para defender duas garotas de assédio. A cantora usou o Instagram para relatar o ocorrido. Em um longo desabafo em vídeo, ela conta que o hóspede passou a mão nas garotas e disse que ninguém tomou nenhuma atitude.

“Quando você se cala diante de uma situação de abuso ou agressão, você é cúmplice. Então quando você vir uma situação dessa, reaja, faça alguma coisa, não fique do lado do agressor”, finalizou a cantora.

O G1 entrou em contato com o hotel e aguarda o posicionamento para saber qual providência foi tomada após as acusações.

“Po***, Brasil, a gente está no Sheraton, curtindo o final de trabalho pra chegar os gringo aqui e chamar as menina de p*** e passar a mão nela. É o dia inteiro, é todo dia isso, gente. Ó, gringo folgado. Agora eu acho que a medida que tinha que ser tomada pelo Sheraton é a seguinte. O cara passou a mão nas meninas, fez gesto obsceno, tira o cara do local, que está todo mundo curtindo, e vai resolver pra lá. Mas estão aqui, tranquilamente, só falta dar beijinho na testa do tarado”, relatou Karol.

“Pra finalizar o desfecho do gringo folgado que vem ao Brasil e acha que toda brasileira é p***, a gerencia do hotel disse levou ele pra lá, não resolveu muito, quem teve que resolver fui eu e o pessoal aqui e acabei dando na cara dele. O pior é a galera justificar essa atitude ridícula dele falando que ele está bêbado, fora de si. Esses gringos tem que aprender, e todos vocês, caras folgados, que não importa se você bebeu ou não, tem que respeitar”.

“Sabe o que foi pior? Quando dei na cara desse lixo, o segurança falava ‘não agrida’. Ah, então ele pode chegar aqui, passar a mão na menina, se masturbando, falando merda e eu não posso dar na cara desse lixo”.

A assessoria de imprensa do Hotel Sheraton se manifestou sobre o episódio através de nota. “A segurança dos hóspedes é sempre uma das maiores prioridades do Sheraton Grand Rio Hotel & Resort. Rejeitamos qualquer assédio. Assim que fomos informados sobre o incidente, chamamos a segurança local e prontamente nos oferecemos para entrar em contato com as autoridades. Permanecemos disponíveis para ajudar”.