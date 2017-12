idêntico ou não? Internautas encontram na

Holanda 'clone' da 'Rainha dos baixinhos'

Por JETSS.COM, COM DA REDAÇÃO

A internet é um mundo onde nada é impossível, você consegue encontrar de tudo, até o que não está procurando, inclusive, “clone” de uma artista brasileira. Sim, o “clone” da Xuxa.

É normal você ter traços que lembre uma outra pessoa, mas quando uma jovem é idêntica a Xuxa dos anos 80, os brasileiro não deixam passar despercebido.

Cecile Loreen é a cara da Rainha dos Baixinhos quando jovem, e os internautas ficaram assustados com a semelhança das duas.

Em uma postagem, Cecile disse ficou impressionada com a semelhança. "Sou eu ou Xuxa Meneghel? Sou muito parecida com essa celebridade brasileira. Ela é tão linda e quando me mandaram a foto eu não conseguia acreditar que não era eu! O que vocês acham", escreveu.