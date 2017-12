AGENDA Gusttavo Lima se apresenta amanhã

em Campo Grande Valores de ingressos vão de R$ 30 a R$ 180, dependendo da área do show

O sertanejo Gusttavo Lima irá se apresentar amanhã (8) em Campo Grande com o show do álbum 50% Balada/50% Romance. Mineiro, o cantor é conhecido por tocar diversos instrumento. No repertório estão incluídas os sucesso “Que Pena Que Acabou”, “Abre o Portão Que Eu Cheguei” e “Homem de Família”.

De acordo com a organização, metade do repertório revela o lado baladeiro do artista, enquanto que a outra metade, o romântico. Os ingressos estão à venda no Gugu Lanches, Bulicho Conveniência, no Shopping Bosque dos Ipês) e na internet no site da Fast Tickets. http://www.fasttickets.com.br/.

Os valores vão de R$ 30 para pista - meia-entrada R$15 -, R$ 60 área vip - meia-entrada R$30 -, R$ 120 para camarote open bar - meia-entrada R$ 85 - e R$ 180 para backstage - meia-entrada R$ 130.