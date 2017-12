preço de mercado Gusttavo Lima reclama de

coxinha a R$ 9 e marca responde

Acostumado com a rotina em aeroportos, o preço de R$ 9 cobrado por uma coxinha em Guarulhos surpreendeu tanto Gusttavo Lima que ele resolveu fazer um vídeo em seu Instagram oficial para comentar sobre os valores praticados pela marca 365.

Em poucos segundos, o cantor fala para seus seguidores: “Olha o preço dessa coxinha, não tem base não. Eu não dou conta! Aí eu quebro!”.

Além do vídeo de “denúncia”, Gusttavo também pediu que quem gostasse de suas músicas se posicionasse a respeito. “Diga não a coxinha de 9 Reais… Ta faltando bom senso!!! #ProntoFalei”, disse.

Exposta, a empresa afirmou: “Em primeiro lugar, estamos sempre atentos aos feedbacks dos nossos clientes, que são fundamentais para oferecermos um serviço de excelência. O valor cobrado pela coxinha, no caso R$ 9, não é diferente dos praticados fora do aeroporto, onde em uma pesquisa rápida encontramos coxinhas variando de R$ 8 a R$ 10,90 em lojas de rede, como a nossa – que com certeza têm custos de mão-de-obra inferiores aos nossos”.

Além disso, a rede disse que irá fazer uma promoção até o final de dezembro que dará coxinha em dobro em todas as suas unidades.