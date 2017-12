Ranking Google divulga ranking de

assuntos mais pesquisados em 2017

Os brasileiros mostraram grande interesse pelo assunto Big Brother, segundo ranking divulgado pela empresa Google.

Em 2017, os termos Big Brother Brasil, FGTS e o hit porto-riquenho “Despacito” se destacaram no ranking dos assuntos mais pesquisados.

O relatório chamado “Pesquisas do ano 2017” mostra quais foram os temas que mais despertaram interesse dos usuários no mundo e em cada país.

No Brasil, o reality show da TV Globo “Big Brother Brasil” lidera a lista, seguido da tabela do campeonato Brasileiro e do Enem. No quarto lugar, está o apresentador Marcelo Rezende, enquanto que o filme “O Chamado” aparece na quinta posição.