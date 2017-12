DENÚNCIA Gene Simmons, do Kiss, é processado por assédio sexual durante entrevista, diz site Jornalista diz que ele colocou as mãos em suas nádegas durante evento nos EUA

Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss, foi acusado de assédio sexual por uma jornalista nos EUA, disse o site TMZ na madrugada desta sexta-feira (15).

De acordo com o site, a jornalista, que não quis se identificar, abriu um processo contra o músico após um evento em novembro deste ano em um restaurante na Califórnia.

Ela diz que, durante entrevista no evento, Simmons pegou suas mãos e colocou no joelho dele forçadamente, fez comentários inapropriados e colocou a mão no pescoço dela.

A jornalista disse que tentou terminou a entrevista apesar da insistência dele. Ela ainda afirma que, depois disso, Gene Simmons pegou nas suas nádegas durante uma foto coletiva.

O TMZ diz que entrou em contato com os representantes do músico, mas não teve resposta.