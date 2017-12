Dicas Festas de Ano Novo também

podem ser curtidas sem agitação

O fim do ano está chegando e, junto com ele, aquela vontade de finalizar 2017 num local calmo e capaz de renovar as energias. Confira três opções para a sua virada de ano ser tranquila e mágica:

O hotel Mauí Maresias aposta na gastronomia e em mimos – como um broche Vivara aos hóspedes – para ganhar mais do que clientes, conquistar amigos.

Para a virada, as diárias para casal a partir de R$ 2.500 – mínimo de quatro pernoites. Terá ceia, garrafa de Veuve Clicquot e brunch no primeiro dia do ano. Para não hóspedes, a ceia custa R$ 850 e o brunch, R$ 150.

Durante a festa de Réveillon serão servidos drinks, open bar de vinhos e uma garrafa Veuve Clicquot 375ml, além de DJ e uma cartomante.

Outra opção é usufruir da estrutura no spa Rituaali. Localizado em Penedo, o local é um centro para curtir um hotel cinco estrelas com a filosofia da medicina de estilo de vida, especialidade ainda pouco difundida no Brasil.

Médicos e a equipe multidisciplinar trabalham no tripé alimentação, exercício físico e tratamentos naturais para colocar o hóspede no rumo da saúde e felicidade.

Além de tratamentos e terapias, aposta na gastronomia vital, espécie de gastronomia vegana (o único derivado animal é o mel) que traz pratos criativos e saudáveis.

Para o Réveillon, o pacote começa em 26/12 com duração até o dia 02/01 (7 noites).

A festa inclui bufê de frutas frescas e antepastos, ritual do Fogo, cerimônia que convida os hóspedes a refletir sobre o ano que passou, ceia especial e show musical de MPB e bossa nova. Valor: R$ 8.715.

Para quem quer passar a data com as crianças e até levar seus pets, a opção é o hotel Toriba. Localizado em Campos de Jordão, o hotel terá ceia em grande estilo e entretenimento para os pequenos.

Para os pais que querem relaxar, o Toriba conta com o Spa da marca francesa L ´Occitane, que oferece tratamentos para beleza, saúde e bem-estar.

Na noite da virada, o evento especial, que é aberto também para não hóspedes, começa na sala da lareira com um quarteto de jazz – piano e contrabaixo acompanham saxofone, clarinete e violino. Depois é só curtir as demais opções de relaxamento.