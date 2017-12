Instagram Falcão critica Pabllo Vittar:

'Criatura canta mais ruim do que eu'

O cantor Falcão criticou Pabllo Vittar em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (19).

"Pablo Vitar. Finalmente aparece na gloriosa MPB, depois de tanto tempo, uma criatura pra cantar mais ruim do que eu. Parabéns obrigado de nada!", escreveu Falcão.

Pabllo Vittar se tornou um dos principais destaques do pop brasileiro neste ano, com sucessos como "Sua Cara", com Anitta e Major Lazer, "K.O." e "Corpo Sensual".

Falcão, cantor cearense de 60 anos, é conhecido por misturar música brega com outros estilos. Entre seus sucessos estão canções que são traduções bem-humoradas de músicas em português, como "I'm not dog no" e "Black People Car".