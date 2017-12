CCXP 2017 Fã de Deadpool faz na nádega 1ª tattoo

da vida após ganhar promoção

Na Comic Con Experience 2017 realmente tem de tudo, inclusive tatuagem de graça nas partes traseiras. Pois foi lá mesmo, em sua nádega esquerda, que o estudante de história Augusto Marques resolveu fazer a sua primeira tattoo: uma homenagem ao super-herói Deadpool que ele ganhou em uma promoção na feira de cultura pop.

"É de graça, por que não?", ele diz. Verdade. "Mas falei pro tatuador ir com calma. Você vai tatuar a minha bunda. Tem que falar que me ama". Também é verdade.

Dias antes da CCXP 2017 começar, o ator Ryan Reynolds, que interpreta Deadpool nos cinemas, postou um vídeo em seu Twitter promovendo a homenagem (permanente) ao mercenário falastrão da Marvel. Quem foi rápido conseguiu um dos 20 e poucos horários para se tatuar na feira de cultura pop que vai até domingo (10), em São Paulo.

Mas por que desenhar o alter ego de Wade Wilson bem ali no derrière? Pra Marques, faz sentido tratando-se do material de inspiração. "Foi pela zoeira. O Deadpool é um zoeirão. E ainda mais com [a flâmula] 'sua mãe'. Eu tenho um coração da sua mãe na minha bunda". A piada de fato é boa.

Apesar do tributo, o estudante se diz fã tanto de Marvel como de DC. "Eu curto os dois. Acho que brigar é desnecessário. Eu só gosto mais da Marvel porque meus heróis preferidos são de lá".

Marques conta que lia bastante as histórias de Homem-Aranha e Demolidor quando conheceu Deadpool. "Uma das primeiras foi quando ele deu um 'shoryuken' na Jubileu. Nunca me esqueço".

Presença garantida na CCXP há 4 anos, o dono do "Deadpool na bunda" vai dividir seu tempo na feira entre visitar os estandes e acompanhar os debates nos palcos. "Esse ano consegui ver a homenagem à Fernanda Montenegro. Adoro ela. Ela fez um papel de uma doce avó que lembra bastante a minha".

Batman e Deadpool de mãos dadas

O estudante de história, no entanto, não foi o único a homenagear Deadpool na sexta-feira (7). O empresário Marcelo Delgado, do Rio, também tatuou a flâmula durante a CCXP. O desenho era dono da preferência popular, apesar de outras três opções.

Mas o empresário carioca já é um veterano da tatuagem. Tem quase 20, algumas delas inclusive em homenagem a super-heróis que vivem do outro lado da rua. Delgado se diz mais fã da DC do que da Marvel, e ostenta em sua perna direita uma composição de desenhos com Batman, Robin e Asa Noturna.

"Gosto das duas, mas tendo a curtir mais a DC. E o Deadpool é um personagem que tem histórias que se aproximam da tonalidade da DC", ele diz.

A CCXP 2017 é a primeira de Delgado. "Vim para ver estandes e palestras. Planejo ir para a [edição] de San Diego".

No mesmo horário, a estudante de computação gráfica Marina Rossi era outra que levava de recordação uma tattoo de Deadpool. Desta vez, um coração, "a mais bonita e básica" de todas. "Queria fazer no pescoço, mas eles falaram que vai dar muito trabalho", ela conta.

Rossi não tem nenhuma outra tatuagem de super-heróis no corpo, "só uma do 'Resident Evil'", que por sinal fica logo acima do local escolhido para o novo desenho.

E o que veio fazer na CCXP? "Estou com um casal de amigos que mora aqui perto. Eles vêm a caráter, fantasiados. E a gente vem passear, comprar umas coisas, tentar pegar uns meninos..." Pois a nova tatuagem pode muito bem ajudar na tarefa.

CCXP 2017

Desde segunda-feira (4), os ingressos para a CCXP 2017 são vendidos apenas presencialmente na bilheteria oficial do São Paulo Expo. Há meia entrada para todos que doarem um livro, entregue em bom estado de conservação. Os valores são os seguintes:

Sábado (9): ESGOTADO

Domingo (10): R$ 400 (R$ 200 com meia)

A bilheteria fica aberta entre 12h e 21h até terça (5). De quarta (6) a domingo (10), a venda de entradas vai das 8h30 às 20h30.

A CCXP 2017 acontece no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, em São Paulo.