Dor de cabeça Ex companheiro de Viviane Araújo

quer pensão de R$ 500 mil e aluguel

Viviane Araújo está tendo uma semana agitada, para o bem e para o mal. A atriz acabou assumindo o relacionamento com Kainan Ferraz depois que alguns veículos cravaram que ele estava morando com a atriz.

Em comunicado oficial, ela negou que eles estejam dividindo o mesmo teto, mas confirmou que estão “se conhecendo melhor”. Ele, inclusive, já foi assisti-la no teatro, onde ela protagoniza a peça “Lili Carabina”.

Enquanto ela engata um novo amor porém, Viviane Araújo ainda está lidando com o ex, o jogador Radamés Martins . De acordo com o Jornal Extra, o jogador de futebol, com que Vivane viveu por mais de 10 anos, está pedindo uma pensão para a triz, no valor de R$ 500 mil. Além disso, ele exige que ela seja responsável pelo aluguel da casa onde mora em Varginha (MG), onde joga por um time de futebol local.