Felpuda

A coisa andava meia solta lá pelas bandas do Detran/MS, o que levou a promotoria a recomendar a não utilização dos veículos oficiais para atender a questões particulares de “barnabés” graduados. Um dos servidores ficava com o carro e, quando ia trabalhar, levava o filho, instalado numa cadeirinha, para a creche que funciona no próprio órgão. Pelo jeito, vai ter de usar veículo de sua propriedade e pagando o combustível, é claro. Tem cada uma!... Ester Figueiredo