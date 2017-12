Novidade para o paladar Azeite de oliva em cápsulas

é a nova atração na Itália

Uma empresa italiana da Calábria lançou uma máquina “Nespresso” de azeite de oliva. Batizado de EVA, o aparelho é um triturador portátil que permite produzir o óleo extra virgem utilizando a polpa de azeitonas (veja vídeo no final deste texto).

O eletrodoméstico tem um design elegante e funciona com geleia de azeitona comprimida e congelada que pode ser escolhida de acordo com o gosto do cliente. Além disso, é possível adicionar gengibre, trufa, pimenta, especiarias e aromas.

O produto funciona como a Nespresso de café. A máquina aquece a polpa e depois tritura. Em 20 minutos, são preparados 150 ml de azeite. O “bagaço” que sobrar é comestível e pode ser usado em outros pratos. A EVA e as polpas podem ser compradas pela internet.

A “Nespresso de azeite” tornou-se realidade graças à ideia inovadora do grupo de empreendedores calabreses da “Revoilution”. A tecnologia utilizada foi desenvolvida em colaboração com especialistas da Universidade de Calábria. O produto foi apresentado em Londres durante uma reunião com investidores organizada pelo banco privado Intesa Sanpaolo.

“Muitos sabem que o vinho melhora com o tempo, mas o óleo não. Após seis meses, ele perde aroma, valor nutricional e propriedade antioxidantes”, explica Giuseppe Schipani, co-fundador da empresa.

De acordo com o italiano, o projeto permite que as cozinheiras tenham um “óleo fresco, saudável, 100% natural e até personalizado”.