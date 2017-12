Evitar perfis fakes Facebook avisará se outra

pessoa usar sua foto no perfil

O Facebook anunciou nesta terça-feira (19) que utilizará sua tecnologia de reconhecimento facial não apenas para sugerir marcações de rosto, mas para avisar usuários quando alguém utilizar a foto deles como imagem de perfil. O recurso será opcional e também vai sugerir marcações de fotos até em postagens em que o usuário não esteja marcado — desde que ele esteja incluso na audiência da publicação.

Para facilitar o gerencimanto do recurso, a empresa vai unificar todas as permissões com reconhecimento facial num único comando, onde todos os usuários escolherão se ativam a função. Segundo a empresa, a ideia é tornar o Facebook mais seguro com relação à identidade.

Além da ferramenta de localização, o Facebook anunciou que irá implementar um recurso que identifica as pessoas na foto e faz uma narração, como forma de auxiliar deficientes visuais. Ela se soma a outra invenção da empresa, que ajuda deficientes visuais descrevendo o que está em cada foto, além de narrar cada ação do feed de notícias de usuários.

A novidade será lançada globalmente, com exceção do Canadá e União Europeia, onde os recursos de reconhecimento facial não estão presentes, provavelmente por esbarrarem em exigências legais.

A empresa também afirma que irá implementar ferramentas para prevenir e combater de forma mais ativa o assédio. A ideia envolve utilizar uma série de recursos automatizados (como reconhecimento de IP) para identificar contas falsas, principalmente de pessoas que tiveram contas desativadas anteriormente.

Além disso, a pessoa assediada poderá ignorar mensagens enviadas pelo Messenger, que aparecerão em uma pasta específica com mensagens filtradas, que não notificarão o remetente quando lidas. A ideia é evitar o bloqueio, que muitas vezes acarreta uma onda de assédio ainda mais forte quando o abusador percebe que foi bloqueado de se comunicar.

Entre dezenas de notícias no feed de notícias, pedidos de amizade e contatos no Messenger, às vezes o usuário do Facebook não tem tanto tempo para fazer os ajustes de privacidade para não se expor mais do que gostaria. A boa notícia é que a rede social, nos últimos anos, fez uma série de ajustes que tornaram a privacidade um problema menor — embora uma multidão de anunciantes tenham acesso à perfis personalizados de usuários.

