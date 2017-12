"Cineastas 360" Escolas públicas do Brasil receberão câmeras de 360 graus

O Facebook lançou o projeto Cineastas 360 em parceria com a ONG Recode para estimular alunos de ensino médio a retratar as questões mais relevantes das suas comunidades com a ajuda da tecnologia. Para isso, serão distribuídos kits com câmeras de 360 graus em escolas públicas do Brasil.

Segundo o site Olhar Digital, dez escolas - duas em cada região do Brasil, serão selecionadas para receber o material; uma por semestre. Cada colégio vai receber três kits incluindo um Gear VR (visor de realidade virtual da Samsung), a câmera de 360 graus, um tripé e um smartphone da Samsung para usar com o Gear VR.

O papel da ONG Recode será o de capacitar os estudantes inseridos no projeto, ensinando-os a usar os equipamentos e a produzir vídeos com eles. Os alunos deverão "produzir filmes que retratem questões relevantes de suas comunidades", disse o Facebook no anúncio oficial.

O projeto foi anunciado durante a inauguração da Estação Hack, uma escola de tecnologia que a empresa manterá a partir desta semana em São Paulo. O melhor filme produzido por cada escola será levado a um grupo de jurados na Estação Hack.

No final do ano, os filmes vencedores de cada semestre serão compartilhados pela página oficial do Facebook na rede social. Os equipamentos fornecidos pela empresa continuarão nas escolas após o término do projeto.

O "Cineastas 360" é uma reedição de um projeto semelhante que o Facebook liderou nos EUA. Lá, a ação foi promovida com a ajuda da ONG Digital Promise.