PRODUÇÃO ALIMENTOS Produção Agropecuária de MS é menor do que 2016 Apesar da retomada no setor pecuário, custos de produção influenciaram na rentabilidade

Mato Grosso do Sul encerra o ano com retração de 2,01% no total do Valor da Produção Agropecuária (VBP). O índice é a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinada região, num dado período de tempo e foi abalado pela crise econômica nacional (custos de produção) e a operação "Carne Fraca" realizada no primeiro trimestre do ano.

Ainda assim, os números da agricultura e pecuária somaram R$ 26,54 bilhões e, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira (20), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a região Centro-Oeste continua com perfomance positiva, ficando atrás somente do Sul do país.

Desta forma, o VBP nacional teve aumento de 1,87% e registrou R$ 539 bilhões, com destaque para o segmento agrícola que computou uma colheita recorde de grãos além dos preços de produtos como algodão e cana-de-açúcar.

Contudo, enquanto as as principais lavouras tiveram aumento de 4,97% no valor, devido ao bom resultado da safra de 2017, a pecuária teve redução de 4,1% no faturamento. O resultado se deve principalmente ao desempenho desfavorável das carnes bovina e de frango, cujos preços ficaram abaixo do ano anterior.

O coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Garcia Gasques fez a seguinte análise conjuntural: “A redução do preço da carne bovina foi forte, pasando de R$ 147,3 por arroba, em 2016, para R$138,2, em 2017. Na carne de frango o preço do quilo caiu de R$ 4,10 para R$ 3,64.”

ESTIMATIVA 2018

Os prognósticos para a próxima safra de grãos, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos últimos meses, indicam que a safra 2018 deverá ser menor do que a deste ano. A Conab indica redução de 4,7% e, o IBGE, de 9,2%. O declínio, deve-se principalmente a menor produção de milho e soja.

De acordo com Gasques, as estimativas do VBP para 2018 também indicam redução de 6,9%, em relação a 2017. “Redução forte do valor está previsto nas lavouras (-10,8%) e de 1,4% na pecuária”. Nesse setor da pecuária, observa Gasques, há previsões mais otimistas para carne bovina e frango.