AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Exportações agropecuárias elevam superávit da economia Setor produtivo foi responsável por 42,4% das vendas externas efetivadas pelo país

As exportações do setor produtivo nacional registraram comercialização de US$ 7,08 bilhões , um aumento de 23,7% em novembro, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Com isso, o superávit do agronegócio alcançou US$ 5,93 bilhões, 33,2% acima dos US$ 4,451 bilhões do mesmo período de 2016.

A informação divulgada pela Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da Agricultura, nesta terça-feira (12), apontam que os produtos com melhor perfomance foram: soja em grão, milho, algodão e carne bovina in natura.

O resultado do setor representou 42,4% de todos os produtos brasileiros exportados no penúltimo mês do ano. Outro fator que contribuiu para os números positivos foi a queda nas importações que recuaram 9,7%.

REGIONALIZAÇÃO

Segundo balanço divulgado pelo Departamento de Economia do Sistema Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de MS, a agropecuária do estado segue o mesmo ritmo, ficando responsável por 94,4% das exportações totais.

O complexo soja foi responsável por 36,17% das vendas externas, seguido pelos produtos florestais, carnes, complexo sucroenergético, cereais e milho que totalizaram 58,23%. Quanto ao destino da produção sul-mato-grossense, os países que mais compraram a produção sul-mato-grossense foram: China, Itália, Hong Kong, Holanda e Japão.