assistência técnica Elevar rentabilidade é desafio

na agricultura familiar Assistência é diferencial para produção de 32 mil famílias no Estado

Com quase 80 mil famílias, a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul tem como maior desafio elevar a produtividade e rentabilidade na atividade rural. Informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) apontam ainda que o grupo é responsável por 60% dos alimentos produzidos, com destaque para produção agrícola.

Uma das iniciativas que tem demonstrado maior eficiência nesse processo de apoio ao segmento familiar é a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), que leva aos produtores atividades como: visitas técnicas mensais, capacitações, dias de campo, seminários e consultoria para projetos apresentados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

No Estado, o órgão responsável pelo atendimento é a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), que coordena e executa convênios e programas voltados para 32 mil famílias cadastradas em diferentes atividades rurais.

De acordo com o gerente de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (GDA/Agraer), Araquem Midon, uma das metas da instituição é reduzir gradativamente a dependência de MS por alimentos adquiridos de outros estados.

“Nossa proposta é fortalecer a agricultura familiar, de forma que o desenvolvimento dos produtores possa repercutir na queda dos índices de importação. Atualmente mais de 80% dos produtos consumidos pelos sul-mato-grossenses é proveniente de outras regiões e temos levantamentos apontando que de 10 alimentos postos na mesa da população apenas três não têm condições climáticas favoráveis ao cultivo: batatinha, maçã e cebola”, detalha.

