RECEITA Palha italiana de leite ninho

é sobremesa rápida e gostosa

Você vai precisar de:

1 lata de leite condensado

3 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de margarina

200g de biscoito Maizena

Modo de preparo:

Leve ao fogo o leite condensado, o leite em pó e a margarina.

Misture sem parar até começar a soltar do fundo da panela.

Em um recipiente untado com margarina. vá adicionando o brigadeiro de Leite Ninho com o biscoito Maizena picado grosseiramente.

Faça camadas até utilizar todo o brigadeiro.

Leve a geladeira por 4 horas.

Corte a palha italiana em quadradinhos e passe no leite em pó!

Prontinho!

Essa receita rende 10 palhas italianas e demora 20 minutos de preparo + 4 horas de geladeira

Veja o passo a passo: