Sugestão Faça essa receita deliciosa de

Tender no Natal e receba só elogios

Ingredientes

1 tender redondo

4 colheres de sopa de mel

4 colheres de sopa de mostarda

1 saquinho de cravos

Rodelas de abacaxi para enfeitar

Cerejas para enfeitar

Uvas para enfeitar



Modo de Preparo

Prepare uma misturinha com a mostarda e o mel e mexa bem

Reserve

Faça cortes quadriculares no tender

Espete cravos nas junções

Lambuze-o com esta mistura de mostarda e mel e leve ao forno até que fique douradinho

Enfeite a travesse com rodelas de abacaxi, uvas e cerejas