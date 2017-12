Delícia suprema Em nova versão, sonho de capuccino

encanta pelo sabor

Ingredientes - Recheio

1 lata de leite condensado (395 g)

1 caixa de creme de leite (200 g)

3 gemas peneiradas

1 1/2 colher (sopa) de café solúvel em pó

Ingredientes - Massa

1/2 xícara (chá) de leite morno (120 ml)

3 tabletes de fermento biológico fresco (45 g)

4 colheres (sopa) de açúcar (45 g)

3 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo (510 g)

3 colheres (sopa) de manteiga derretida (30 g)

1 colher (sopa) de café solúvel dissolvido em 1 colher (sopa) de água

3 ovos

óleo para fritar

açúcar e canela a gosto

Modo de Preparo - Recheio

Numa panela, coloque 1 lata de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 3 gemas peneiradas e 1 ½ colher (sopa) de café solúvel em pó. Leve ao fogo baixo, sem parar de mexer, até formar um creme (+/- 10 minutos). Apague o fogo, transfira para uma tigela, cubra com um plástico e deixe esfriar. Depois de frio coloque num saco de confeitar. Reserve.

Modo de Preparo - Massa

Numa tigela, coloque ½ xícara (chá) de leite morno, 3 tabletes de fermento biológico fresco, 4 colheres (sopa) de açúcar e mexa até dissolver o fermento. Adicione 3 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo, 3 colheres (sopa) de manteiga derretida, 3 ovos, 1 colher (sopa) de café solúvel dissolvido em 1 colher (sopa) de água e misture com as mãos até formar uma massa.

Transfira a massa para uma superfície lisa e enfarinhada e sove bem. Coloque-a numa tigela polvilhada com farinha, tampe com um plástico e deixe até dobrar de tamanho.

Modele bolinhas com 20 g, coloque numa assadeira untada com óleo, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Frite as bolinhas em óleo não muito quente até dourar. Retire com uma escumadeira e escorra em papel absorvente. Passe no açúcar misturado com canela, corte ao meio, recheie e sirva.