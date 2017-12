Muito Gostoso Cupcake de bacon rende seis

porções e fica pronto em 35 minutos

Ingredientes

bacon em fatias finas

6 ovos

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

queijo cheddar em cubinhos a gosto

cheiro-verde a gosto

Modo de Preparo

Forre forminhas para cupcake com fatias bem finas de bacon — cubra o fundo e as laterais das formas

Leve ao forno a 210º C por 10 minutos, para dourar

Ao retirar as forminhas do forno, coloque 1 ovo inteiro em cada uma delas, sobre as fatias de bacon

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto

Sobre os ovos, coloque cubinhos de queijo cheddar a gosto

Leve novamente ao forno a 230º C, por de 15 a 20 minutos

Retire do forno, finalize com cheiro-verde picadinho e sirva