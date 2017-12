Inovação Crie uma árvore de Natal

diferente com deliciosos biscoitos

Em dezembro, as pessoas costumam enfeitar suas casas com objetos natalinos e a tradicional árvore de Natal não pode faltar. Já pensou em inovar e substituir as bolas brilhosas por deliciosos biscoitos natalinos?

Nossa sugestão é uma receita fácil e saborosa de bolachinhas. Elas podem ser feitas com as crianças na cozinha, criando memórias inesquecíveis. Além disso, depois de embaladas em saquinhos de celofane, podem servir de adereços para a árvore de Natal. Confira a receita:

Bolachinhas natalícias

Ingredientes:

6 chávenas de farinha

1 colher de chá de fermento

1 colher de chá de sal

400 gr de manteiga amolecida

3 chávenas de açúcar

4 ovos

2 colheres de chá de extrato de baunilha

Como preparar:

Misture todos os ingredientes até obter uma massa fácil de trabalhar. Estenda a massa com a ajuda de um rolo. Use formas com formatos festivos para cortar as bolachas em formato de pinheiros, estrelas, anjinhos, sinos, o que preferir. Leve ao forno durante 12 minutos a uma temperatura média. As crianças vão adorar a parte final da receita – enfeitar as bolachas com glacé, pepitas coloridas, M&Ms…