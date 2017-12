DIÁRIO OFICIAL TCE pede que aposentadoria de

deputado Zé Teixeira seja cancelada Relator afirma que a legislação não foi observada no pedido

O Tribunal de Contas do Estado pediu o cancelamento do requerimento de aposentadoria do deputado estadual Zé Teixeira (DEM). Isto porque, segundo o conselheiro do TCE, Ronaldo Chadid, a legislação não foi observada. A orientação foi publicada no Diário Oficial do TCE de segunda-feira (18).

Conforme a publicação, o servidor “não reúne as condições necessárias para enquadramento no regime próprio de previdência social prescrito no art. 40 da CF/88”, que trata da previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Outro problema é que o deputado só apresentou a certidão de tempo de contribuição emitida pela Assembleia Legislativa, mas não entregou a homologação do pedido emitida pela Agência de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (Ageprev-MS).

O Presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB) será notificado a anular e declarar ilegal o ato de concessão da aposentadoria ao deputado Zé Teixeira. Ele tem 60 dias para cumprir a medida solicitada pelo TCE.