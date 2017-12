EDUCAÇÃO Reitor se reúne com deputados para pedir aumento do repasse para UEMS Orçamento previsto é insuficiente para garantir as atividades dos câmpus

13 DEZ 2017 Por MARESSA MENDONÇA E IZABELA JORNADA 11h:44

Saiba Mais Lei Orçamentária Anual já tem 349 emendas e poderá ser votada amanhã CCJ aprova LOA que prevê arrecadação de R$ 14 bilhões O reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Edir dos Santos Costa, foi até a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (13) conversar com os deputados sobre emenda na Lei Orçamentária Anual (LOA) que trata do repasse para a instituição. Isto porque o orçamento inicial previsto para UEMS, de R$ 207 milhões, é considerado insuficiente. O deputado petista Pedro Kemp tinha proposto uma emenda ao projeto do Executivo para garantir investimento de mais R$ 47 milhões na instituição. Kemp desistiu desta emenda e, após reuniões, outros deputados apresentaram proposta de aumentar em mais R$ 7 milhões o valor destinado para a UEMS. Com esta alteração, o orçamento total para a universidade chega a R$ 214 milhões. O valor ainda é considerado insuficiente pelo reitor. Edir participou de reunião com os deputados antes da sessão desta quarta-feira. A expectativa é que a LOA seja votada ainda hoje.

Leia Também