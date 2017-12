ELEIÇÃO PSDB quer aumentar bancadas e Rose Modesto será candidata em 2018 Partido ainda está definindo nomes e cargos que serão disputados

A vice-governadora Rose Modesto (PSDB) disse que deve definir em fevereiro qual será o cargo que vai disputar em 2018. De acordo com ela, o partido está discutindo maneiras de como aumentar as bancadas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e na Câmara Federal, em Brasília. Nessa ideia, ela sinalizou que não seria candidata a vice da provável candidatura de Reinaldo Azambuja para reeleição.

Modesto é professora, já foi vereadora duas vezes em Campo Grande e tentou em 2016 a assumir a prefeitura da Capital, mas perdeu no segundo turno para o então prefeito Marcos Trad (PSD).

“Estamos fazendo uma discussão para aumentar nossa bancada, tanto estadual quanto federal. Vamos definir de forma mais específica em fevereiro qual cargo eu vou disputar”, declarou.

Ainda de acordo com Rose, o partido ainda está definindo os nomes e cargos que serão disputados no próximo pleito. Em 2018 a eleição é para governador, deputado estadual e federal, senador e presidente.

Atualmente o PSDB tem sete deputados compondo a bancada da Assembleia Legislativa e 54 parlamentares no legislativo federal, sendo dois deputados de Mato Grosso do Sul. O partido não tem representantes do Estado no Senado.