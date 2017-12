expectativa Prefeitos do Estado esperam

por mais apoio do Planalto Posse de Marun como ministro pode ser aproximação com governo

A posse, ontem, do deputado federal sul-mato-grossense Carlos Marun como ministro da Secretaria de Governo do governo Michel Temer aumentou as expectativas dos prefeitos do Estado com investimentos federais. Os gestores presentes à solenidade cobraram que o novo ministro dê prioridade para as demandas do Estado.

Essa expectativa existe porque o cargo que Marun passou a ocupar é um dos mais importantes no Palácio do Planalto, sendo responsável pela interlocução entre Congresso Nacional e Executivo federal, além de ser a pasta que define as prioridades de investimentos federais com base nas emendas dos deputados federais e senadores ao Orçamento da União.

Por saber da possibilidade que a posse de Marun cria em acelerar ainda mais o crescimento de seu município, o prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara Almeida, ressaltou que “Marun representa o quanto o Estado passa a ter importância no cenário nacional. Ele (Marun) vai atender todo o Brasil no Palácio do Planalto, mas como bom filho sul-mato-grossense vai dar prioridade aos cidadãos de sua terra. Disso tenho certeza”.

Posição reforçada pel prefeito de Ivinhema, Eder Uilson França Lima, ao destacar que Marun como ministro tem grande importância para o Estado e os municípios sul-mato-grossenses.

“Estive duas vezes com Marun, enquanto deputado federal, aqui no Palácio do Planalto. Eu vi a força dele. Como ministro, os ganhos para os municípios serão ainda maiores. Ele foi escolhido por sua garra e determinação, qualidades que vão se intensificar no cargo de ministro da Secretaria de Governo”.

