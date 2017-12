pesquisa eleitoral Nelsinho Trad seria o único com

eleição garantida para senador O ex-prefeito da Capital venceria rivais em todos os cenários

O ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (PTB) venceria, hoje, em todos os cenários feitos pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda. (Ipems), a disputa pela primeira vaga de senador. O levantamento foi feito com 2.285 eleitores dos 79 municípios do Estado no período de 9 a 17 deste mês.

Na primeira simulação, Nelsinho seria eleito com 39,75% das intenções de voto. A segunda vaga do Senado ficaria com o deputado federal e ex-governador José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, com 31,20%. Os dois venceriam os senadores que estariam concorrendo à reeleição.

O senador Waldemir Moka (PMDB) perderia a disputa, obtendo 25,53% das intenções de voto, deixando bem atrás o médico Ricardo Ayache (PSB), presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems), com 9,67%.

Com esse cenário, o senador Pedro Chaves (PSC) também não seria reeleito. Na pesquisa, ele ficou com 3,10%, e o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli (PSDB), com 0,92%.

Nesse cenário, 39,41% dos eleitores entrevistados manifestaram a intenção de anular ou votar em branco, bem como não apoiar nenhum dos nomes apresentados na pesquisa.

