poder político Marun: 'É o Brasil na cabeça

e Mato Grosso do Sul no coração' Deputado assume com missão de articular a aprovação de reforma

O deputado federal e futuro ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB), vai reforçar a ajuda do governo federal a Mato Grosso do Sul.

O parlamentar assume hoje (14) o principal ministério do presidente Michel Temer (PMDB) e confirmou que vai aproveitar a oportunidade para enviar recursos ao Estado.

“Nos últimos tempos, sou o deputado federal que mais ajudou os municípios. Pretendo continuar fazendo isso. Sempre consciente com a obrigação com o País. É o Brasil na cabeça e Mato Grosso do Sul no coração”, ressaltou.

Marun será responsável por fazer toda a articulação política do governo e seu primeiro desafio será a aprovação da reforma da Previdência.

O peemedebista acreditava que o texto começaria a ser discutido hoje, no dia da sua posse, mas ontem, no fim da tarde, o senador e líder do governo, Romero Jucá (PMDB), informou que a votação ficará para fevereiro de 2018.

“Estou confiante que vamos conseguir aprovar essa reforma”. Além disso, ele também tem se dedicado à relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). “Me concentrei nos últimos dias em concluir a denúncia”, explicou, antes da votação do relatório.

*Leia reportagem, de Gabriela Couto, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.