Política Marun deve tomar posse em ministério na próxima quinta-feira Deputado se reúne com Temer hoje à tarde

O deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) terá reunião agora à tarde com presidente Michel Temer para tratar da votação da reforma da Previdência. Como futuro ministro da Secretaria de Governo, Marun já começa a participar das articulações antes mesmo de assumir oficialmente a função.

Marun disse que Temer pediu para que ele permanecesse em Brasília neste fim de semana. Além da reforma da Previdência, Marun vai conversar com presidente sobre a data da posse no cargo de ministro. O deputado acredita que assumirá o cargo na próxima quinta-feira (14) por causa da apresentação e votação do relatório final da CPI da JBS.

A ideia de Marun era concluir a votação do relatório na sessão de terça-feira, mas, como há possibilidade de um parlamentar pedir vista, a votação final ficaria para quinta-feira pela manhã e à tarde ele poderia tomar posse no ministério.