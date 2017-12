Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Lidio Lopes declina da relatoria de projeto que institui padroeira de MS Proposta foi apresentada pelo deputado Paulo Siufi (PMDB)

O deputado estadual Lidio Lopes (PEN) declinou hoje da relatoria de Projeto de Lei que institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira de Mato Grosso do Sul. O motivo, segundo ele, é a falta de consenso entre os próprios católicos para definir um santo como protetor do Estado.

O Projeto de Lei do deputado Paulo Siufi (PMDB) foi apresentado em setembro deste ano e determina ainda a inclusão do dia 27 de junho, no Calendário Oficial de Eventos do Estado, como data de comemoração à padroeira.

Seguindo a ordem do rodízio da Casa de Leis, Lidio Lopes seria o relator. “Os católicos estão em divergência sobre quem seria a padroeira. Alguns fiéis querem que sejam outros santos mais antigos”, declarou ele ao declinar da relatoria do projeto.

O deputado Pedro Kemp (PT) comentou não concordar que esse tipo de debate seja feito no Legislativo. “Isso é assunto da igreja. Os bispos podem se unir e decidir quem será o padroeiro do Estado e não um deputado declarar que uma santa é a padroeira”, declarou ele, reforçando ser devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Kemp pontuou ainda que, Campo Grande tem seis bispos e que cada diocese tem sua padroeira. “Santo Antônio foi considerado padroeiro porque ele foi definido pelo bispo da diocese de Campo Grande”, finalizou.